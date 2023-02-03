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Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:08
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde yaşandı.

Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, O. Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan tarafların daha önce de mera arazisi nedeniyle kavga ettikleri ve kavgada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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