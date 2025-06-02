Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Şeyhmus Herdem (34) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Son Haberler
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Develi'de bıçaklı kavga; 1 ölü 2 yaralı
Develi'de bıçaklı kavga; 1 ölü 2 yaralı
Guduric'in veda gözyaşları
Guduric'in veda gözyaşları
Dursunbey'de otomobil şarampolden tren yoluna uçtu
Dursunbey'de otomobil şarampolden tren yoluna uçtu
Türk giyim devi iflasın pençesinde! Kimse bunu beklemiyordu
Türk giyim devi iflasın pençesinde! Kimse bunu beklemiyordu