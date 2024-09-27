Şanlıurfa'da silahlı kavga. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da silahlı kavga. 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolu Sait Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı kavgada, seken saçmalar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis hastane ve olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Helene Kasırgası, Ohio'da hayatı durdurdu
Helene Kasırgası, Ohio'da hayatı durdurdu
Banka müşterisini hiç aldatır mı?..
Banka müşterisini hiç aldatır mı?..
Benim partim senin partini nasıl döver?
Benim partim senin partini nasıl döver?
İmamoğlu ve Yavaş’a kumpas hızla başladı
İmamoğlu ve Yavaş’a kumpas hızla başladı
EYT İptal Edilebilir mi?
EYT İptal Edilebilir mi?