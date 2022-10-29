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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Bahçede mangal yapan baba ve oğul öldürüldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evlerinin bahçesinde mangal yapan baba ve oğulları, motosiklet şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Unutmaz (62) ile oğlu Fatih Can Unutmaz (17) hayatını kaybetti, diğer oğlu İbrahim Halil Unutmaz yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 08:37
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Bahçede mangal yapan baba ve oğul öldürüldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Bahçede mangal yapan baba ve oğul öldürüldü
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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik’e bağlı Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’dan izinli olarak gelen Mehmet Unutmaz, çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde akşam yemeği için mangal yaptıkları sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda baba Mehmet Unutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih Can ile İbrahim Halil Unutmaz isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerden Fatih Can Unutmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Çiflik Mahallesi’nin giriş- çıkışları güvenlik güçlerince araç ve yayalara kapatılarak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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