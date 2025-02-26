Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Bir çift hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda karı-koca hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Olay sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Cinayetin iki aile arasında olan bir olaydan dolayı husumet olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde yaşandı. C.Ö., iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay'ın evine gitti.

C.Ö. yanındaki pompalı tüfekle karı koca Hüseyin ve Dursun Özbay ile çocukları Yusuf ile gelinleri İsmet Özbay'a ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, karı-koca Hüseyin ve Dursun Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmet ve Yusuf ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, katil zanlısı C.Ö.'yü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Bir çift hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Bir çift hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Bir çift hayatını kaybetti

Son Haberler
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı