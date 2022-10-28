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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu öldü  

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu hayatını kaybetti.   

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:36
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu öldü  

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu öldü  
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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oturan baba Mehmet (62) ile oğulları Fatih ve İbrahim Halil Uyutmaz, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Mehmet Uyutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih ve İbrahim Uyutmaz ise yaralandı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Uyutmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İbrahim Uyutmaz’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. 


 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  Öte yandan, Almanya'da yaşadığı öğrenilen gurbetçi Uyutmaz ailesinin bir hafta sonra yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi. 



                                         

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