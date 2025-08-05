Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’nın Suruç Belediyesi’nin kapısına kaldırım taşı fırlatıp camı kıran kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, eş başkanlar saldırıyı kınadı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Suruç Belediyesi'nin önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, yol kenarından aldığı kaldırım taşını kapalı olan belediye binasının kapısına fırlattı. Şüpheli daha sonra kapıya tekme atıp camı kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli, olası linç girişimine karşı polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay anı, belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Suruç Belediyesi eş başkanları Ayten Kaya ve Müslim Baran saldırıyı kınadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Şanlıurfa’da şok olay! Belediye kapısına kaldırım taşı fırlattı

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (5 Ağustos 20259
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
NBA yıldızları Avrupa'da parlayacak
NBA yıldızları Avrupa'da parlayacak
Barcelona'da büyük kriz! Kulüp 'imzala' diyor, o dinlemiyor
Barcelona'da büyük kriz! Kulüp 'imzala' diyor, o dinlemiyor
Başkomutanlık Kanunu 104 yaşında: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemeci
Başkomutanlık Kanunu 104 yaşında: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemeci
Van’da yüzlerce dönüm arazi kül oldu
Van’da yüzlerce dönüm arazi kül oldu