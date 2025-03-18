Şanlıurfa’da sokak satıcılarına darbe

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da sokak satıcılarına darbe

Şanlıurfa’da sokak satıcılarını yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişinin sorgusu tamamlandı. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği baskında 20 kişi tutuklandı. 25 kişi ize adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü kurutma" operasyonu kapsamında kent merkezi ve kırsal bölgelerde çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 3 kilo 250 gram skunk, 865 gram esrar, 362 gram metamfetamin, 426 gram bonzai, 54 gram eroin ve 466 sentetik hap ele geçirildi. Ekipler, 45 uyuşturucu satıcısı şüphelisini gözaltına aldı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da sokak satıcılarına darbe

Şanlıurfa’da sokak satıcılarına darbe

Şanlıurfa’da sokak satıcılarına darbe

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