Şanlıurfa’da sulama kanalında iki günde iki esrarengiz ceset!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Şanlıurfa’da dün kimliksiz bir kadın cesedinin bulunmasının ardından bugün de Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki sulama kanalında bir erkek cesedi ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. Kanal kenarında dolaşan vatandaşlar, suyun içinde hareketsiz bir erkek cesedi fark ederek yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi yönlendirildi.

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Ekipler, cesedi sudan çıkararak olay yerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dün ise aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi bölgesinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Yetkililer, her iki olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulunduŞanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

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Şanlıurfa’da sulama kanalında gizemli ceset!

Şanlıurfa’da sulama kanalında gizemli ceset!

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