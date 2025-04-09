Şanlıurfa’da sulama kanalında iki günde iki esrarengiz ceset!

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. Kanal kenarında dolaşan vatandaşlar, suyun içinde hareketsiz bir erkek cesedi fark ederek yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi yönlendirildi.

Ekipler, cesedi sudan çıkararak olay yerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dün ise aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi bölgesinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Yetkililer, her iki olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

33 gündür her yerde aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalından çıktı