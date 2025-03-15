Şanlıurfa'da şüpheli ölüm! Okulda tuvaletinde baygın bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa'da şüpheli ölüm! Okulda tuvaletinde baygın bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, okul tuvaletinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi epilepsi hastası Nuriye Şeyhun (12), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın bulunan küçük kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Ölüm nedeni ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken epilepsi iddiası öne çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nuriye Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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