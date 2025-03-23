Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da bir akaryakıt tankerinin önünü keserek silahla ve sopalarla zarar verdiği iddia edilen 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 20 Mart'ta Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki araçta seyahat eden şüpheliler, İ.A. yönetimindeki akaryakıt tankerinin önünü kesip durdurdu. Araçlardan inen 5 şüpheli, sopalarla tankere zarar verdi, ardından tabancayla ateş açıp kaçtı. Sürücü saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay bölgedeki mobese kameralarına yansıdı.

Sürücünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kameradan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar

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