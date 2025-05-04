Şanlıurfa'da tarlada feci kaza! Traktör devrilince altında can verdi: İki çocuk annesiz kaldı

Kaza, dün akşam Kırağılı Mahallesi’nde meydana geldi. Dolu yağışından sonra eşiyle tarlalarını kontrol eden Ayalp, eşinin arabayla dönmesinin ardından traktörle yola çıktı. Kontrolü kaybederek devrilen traktörün altında kalan Ayalp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ayalp’i güçlükle kurtardı. Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve iki çocuk annesi Ayalp, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti