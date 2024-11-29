Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Şanlıurfa Harran'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Harran ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığına gözaltı

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