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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 23 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ile DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 24 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 02:05
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 23 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 23 tutuklama
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım, yataklık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ve DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de bulunduğu 23 zanlı, silahlı terör örgütü üyeliği, terörizmin finansmanı ile kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 27 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. (AA)

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