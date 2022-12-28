﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA'da yer alan haberde, İbrahim Halil S'nin kullandığı 66 ABN 697 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 20. kilometresindeki Cezaevi Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Zehra B. kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Halil S, Bahri B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.