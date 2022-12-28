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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:38
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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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AA'da yer alan haberde, İbrahim Halil S'nin kullandığı 66 ABN 697 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 20. kilometresindeki Cezaevi Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Zehra B. kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Halil S, Bahri B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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DURSUN. YILDIRIM
28.12.2022 13:46
Allah. Rahmet. Eylesin  
 
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