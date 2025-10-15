Kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Yusuf Akçun yönetimindeki 63 AKP 272 plakalı motosiklet, K.T. idaresindeki 47 MP 543 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akçun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçun'un cansız bedeni, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü K.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.