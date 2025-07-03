Şanlıurfa'da trafo cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafo cayır cayır yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde güneş enerjisi sistemlerine ait bir trafoda yangın çıktı. Trafo yangınına müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Düzük Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir şirketin güneş enerjisi sistemlerine (GES) ait trafodan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Trafo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri İ.Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

aw489810-01.jpg

aw489810-02.jpg

aw489810-03.jpg

aw489810-04.jpg

Son Haberler
Türkiye’yi Hint füzeleriyle vurmaya hazırlanıyorlar! Yunanistan ateşle oynuyor
Türkiye’yi Hint füzeleriyle vurmaya hazırlanıyorlar! Yunanistan ateşle oynuyor
Alanyaspor, Maestro ile sözleşme imzaladı
Maestro imzayı attı
Muhteşem üçlüye okkalı zam geldi. Hükümet gece yarısını bekleyemedi. Fiyatları gören şoke olacak
Muhteşem üçlüye okkalı zam geldi. Hükümet gece yarısını bekleyemedi. Fiyatları gören şoke olacak
Efsane kulüpte yaşananlar şoke ediyor: İmza atmadan bıraktı
Efsane kulüpte yaşananlar şoke ediyor: İmza atmadan bıraktı
Memur-Sen’den 'yetersizlik' tepkisi! Refah payı ve ek zam talebi...
Memur-Sen’den 'yetersizlik' tepkisi! Refah payı ve ek zam talebi...