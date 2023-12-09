Şanlıurfa'da trafoda patlama. Facianın eşiğinden dönüldü

Şanlıurfa’da bir benzin istasyonun yakınındaki trafoda patlama meydana geldi. Patlamada facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa'da trafoda patlama. Facianın eşiğinden dönüldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik-Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. İstasyon yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması başlattı.

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