Kahramanmaraş’taki Özel Sular Akademi Hastanesi’nde gerçekleşen bir üroloji ameliyatı, sıra dışı anlara sahne oldu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yeter’in operasyona aldığı 52 yaşındaki Ahmet Altuntaş, bel altından uygulanan anestezi etkisiyle türkü ve uzun hava söylemeye başladı.
“Burası Kahramanmaraş, yiğitlerin diyarı” sözleriyle ameliyathaneyi inleten Altuntaş’ın performansı, personelin cep telefonuyla kaydedildi. Dr. Yeter, “Mahalli sanatçımız türkü söylemek istedi, biz de destekledik. Operasyon başarılı geçti, hastamız sağlığına kavuştu,” dedi.
Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altuntaş, taburcu olduktan sonra müziğe devam edeceğini belirtti.