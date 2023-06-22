Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ekili vaziyette 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa Jandarma İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Aşağısarpın Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir ektikleri tespit edilen S.E. ve R.E. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Operasyonda toplamda 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ile 107 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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