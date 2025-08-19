Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Eyyübiye, Birecik, Hilvan, Halfeti ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 108 gram kubar esrar maddesi, 17 gram esrar maddesi, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 84 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.