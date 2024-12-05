Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce düzenlenen operasyonda satışa hazır 560 paket halinde 150 gram eroin, 33 parça halinde 159 gram bonzai, 381 gram metamfetamin ve 1 kilo 900 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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