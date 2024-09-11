Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı 'Televizyon sehpasının içine gizlenmiş'

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yolcu otobüsünde televizyon sehpası içine gizlenmiş 12 kilo 387 gram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 31 kilo 650 gram skunk ve 12 kilo 387 gram kubar esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Birecik'te jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, detektör köpekle yapılan aramalarda bagajdaki televizyon sehpasının içinde gizlenmiş uyuşturucu maddeler ortaya çıktı. Ekipler, 12 kilo 387 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, yolcu A.E. gözaltına alındığı aktarıldı.

Kent merkezde ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 31 kilo 650 gram skunk ve 12 kilo 387 gram kubar esrar bulundu. Bu operasyonlar sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.