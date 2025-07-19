Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Paylaşılan görüntüde jandarma ekiplerinin tarlaya ekilen kenevirleri sökmesi ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

Son Haberler
14 yaşındaki kızdan mutlu haber: Hakkari’de kayboldu, Van'da bulundu
14 yaşındaki kızdan mutlu haber: Hakkari’de kayboldu, Van'da bulundu
Leonardo DiCaprio dünyayı kurtarmaya geliyor
Leonardo DiCaprio dünyayı kurtarmaya geliyor
66 yaşında kadın katili oldu
66 yaşında kadın katili oldu
Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı
FromSoftware, 2026’ya yepyeni bir oyunla giriş yapacak
FromSoftware, 2026’ya yepyeni bir oyunla giriş yapacak