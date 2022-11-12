Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 10 kilo 850 gram esrar, 6 kilo 750 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.