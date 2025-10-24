Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 91 sentetik hap, 42 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.