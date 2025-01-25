Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 25 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 25 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezi ile Birecik, Akçakale, Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinden düzenlenen operasyonlarda 145 gram metamfetamin, 160 gram sentetik kannabinoid, 36 gram skunk,19 gram esrar, 121 adet captagon hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınarak emniyette götürüldü. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 25 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 25 şahıs tutuklandı

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