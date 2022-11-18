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Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon

Şanlıurfa’da şüphe üzerine durdurulan bir araca arama yapıldı. Yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 9 paket halinde 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:01
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Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretinde 2 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon
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Şanlıurfa’da durdurulan aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 9 paket halinde 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 9 paket halinde 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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