Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ekiplerin devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, kırsal bölgede devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada kanadı yaralı bir kızıl şahin fark etti.

Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Son Haberler
Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış: Osimhen'den sonra Lemina
Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış: Osimhen'den sonra Lemina
Taksi ücretlerine kallavi zam
Taksi ücretlerine kallavi zam
Beş yıldız programı belli oldu: Yenikapı girişi için şart var
Beş yıldız programı belli oldu: Yenikapı girişi için şart var
Fenerbahçe çakıldı!
Fenerbahçe çakıldı!
İBB operasyonuna İmamoğlu'ndan tokat gibi cevap
İBB operasyonuna İmamoğlu'ndan tokat gibi cevap