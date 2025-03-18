Şanlıurfa'da yer tartışması kavgaya dönüştü!

Şanlıurfa'nın Haşimiye Meydanı'nda, Suriye uyruklu seyyar satıcılar arasında "yer" anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Acı biber satan iki satıcının yaşadığı gerginlik, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya çevrildi. Kavgaya tekme ve tokatlarla da devam eden tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Yaşanan olayda 3 kişi yaralanırken, durum yetkililere bildirildi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga cep telefonlarıyla kaydedilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.