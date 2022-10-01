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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:41
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. (AA)

 

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Transporter.
1.10.2022 21:32
Herkese geçmiş olsun.  
 
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