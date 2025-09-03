Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Van’dan Hatay’a seyir halindeki otobüsün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan kişileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

otobus.jpg

otobus1.jpg

otobus3.jpg

otobus4.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları 2'ye düştü!
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları 2'ye düştü!
Eşcinsel olduğunu açıklamıştı! Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla evlendi
Eşcinsel olduğunu açıklamıştı! Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla evlendi
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!
AVM müdürü öldürüldü! Cinayet anı kamerada
AVM müdürü öldürüldü! Cinayet anı kamerada
AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor
AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor