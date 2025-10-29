Karaköprü ilçesi kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde sabah saatlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların katıldığı kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşün ardından kutlamalar, Çiftekemer İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları şiir, skeç ve halk oyunlarını sergiledi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinliğin videosu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahalle Muhtarı ile okul yönetimi, etkinliğin sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Cumhuriyet bilincini genç nesillere aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Öğretmenler, öğrencilerin gösterilere büyük emek verdiklerini ve bu coşkunun çocuklara unutulmaz bir deneyim kazandırdığını ifade etti.