Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren görüntü! Kanala düşen çocuğun imdadına vatandaşlar koştu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren görüntü! Kanala düşen çocuğun imdadına vatandaşlar koştu
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar anbean kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında, Yasin isimli küçük yaştaki çocuk, sulama kanalına düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, küçük çocuk, suyun yüzeyinde sürüklendi. Vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için suya atlarken, çocuğu yakalamayı başardı. Suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu karaya çıkarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun kurtarılması sonrası bazı vatandaşlar tekbir getirirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun yüzmeye çalıştığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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