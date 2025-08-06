Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre vaka, Şanlıurfa’nın Haliliye bölgesindeki Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi.

Kontrolündeki şahsın kimliği henüz belirlenemeyen TIR, aynı istikamette hareket eden taşıtlara çarparak yana yattı.

Trafik kazası sebebiyle alanına itfaiye ve sağlık personeli gönderildi. Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri, yaralanan 3 şahsı araçlardan çıkardıktan sonra sağlık ekibine teslim etti.

İlk yardımları olay yerinde uygulanan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.