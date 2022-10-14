﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilmeyen 34 CZP 766, 34 UV 6558 ve 63 DR 011 plakalı otomobiller, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresi oto sanayi sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Veysi Turgut (66), İhsan Turgut (41), İbrahim Turgut (40), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) ile Mücahit Coşkuner (46) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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