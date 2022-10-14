14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:29
Takip Et

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
+
Aa
-

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilmeyen 34 CZP 766, 34 UV 6558 ve 63 DR 011 plakalı otomobiller, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresi oto sanayi sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Veysi Turgut (66), İhsan Turgut (41), İbrahim Turgut (40), Bekir Hakan Çavuşoğlu (28) ile Mücahit Coşkuner (46) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
5
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
6
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
7
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.