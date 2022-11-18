Hastanede demir çubuklu kavga 

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serumların takıldığı demir çubuklarla birbirlerini darp eden tarafları hastane personeli ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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