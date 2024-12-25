Şanlıurfa’daki kazada 4 çocuğu olan baba hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’daki kazada 4 çocuğu olan baba hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a (49) otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Toprak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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