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Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından korkunç görüntüler. Yılanlar sokakları istila etti

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kış uykusunda olan yılanlar, sel suları ile birlikte kent merkezine kadar sürüklendi. Yılanlar amatör kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:25
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Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından korkunç görüntüler. Yılanlar sokakları istila etti

Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından korkunç görüntüler. Yılanlar sokakları istila etti
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Depremin ardından sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da bu kez yılan paniği yaşandı.

Kış uykusunda olan yılanlar sel suları ile birlikte şehir merkezine kadar sürüklendi. Yılanları görenler ekiplere ihbarda bulundu. Yılanların daha uzak bölgelere götürülmesi istendi.

YILANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.

Olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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