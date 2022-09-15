15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaza göz göre göre geldi. Şaşkın şaşkın bakarken...

Şanlıurfa’da meydana gelen dört ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:37
Takip Et
1/4
Kaza göz göre göre geldi. Şaşkın şaşkın bakarken...

Şanlıurfa’da meydana gelen dört ayrı trafik kazasında ilk kaza Haliliye ilçesindeki Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi.

2/4

Yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen yayaya, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan yayanın, şaşkın şaşkın kendisine çarpan otomobile baktığı anlar kameraya yansıdı.

3/4
Kaza göz göre göre geldi. Şaşkın şaşkın bakarken...

İkinci kaza, Haliliye'nin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

4/4
Kaza göz göre göre geldi. Şaşkın şaşkın bakarken...

Üçüncü kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Son kaza da Karaköprü'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, otomobil çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Yaşanan dört ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.(AA)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
1
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
2
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
3
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
4
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
5
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
6
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
7
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Saray'da 3- 5 maaşlı danışmanlar karalar bağlıyor. Bu anket başka anket. Her iki kişiden biri aynı şeyi söyledi
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ayıp sorular şaşırtmaya devam ediyor
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿Çocuk bakımevinde akılalmaz işkence. İzledikleri video görüntüleri dehşete düşürdü
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Oğulcan Engin'den sevgilisine pahalı hediye. Annesi Seda Sayan'ın tepkisi ne olacak?
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Palamut bollaştıkça tezgahtaki fiyatı da düşüyor
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.