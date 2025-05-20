Şanlıurfa’daki yangın kontrol altında!

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’daki yangın kontrol altında!

Şanlıurfa'da 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binasının en üst katında bulunan bir dairede meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışması başlattı. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangına, 3 saatlik çalışmanın ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen takviye ekiplerinin desteği ile kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

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