Şanlıurfa’dan gidip Tokat’ta başkalarının yerine ehliyet sınavına girenler gözaltına alındı

Tokat'ta, başka sürücü adaylarının yerine, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-Sınavı'na giren 2 kişi, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Şanlıurfa’dan gidip Tokat’ta başkalarının yerine ehliyet sınavına girenler gözaltına alındı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar kapsamına dün yapılan 'MTSK e-Sınavı'na, Şanlıurfa'dan gelip 2 asıl aday yerine giren 2 kişiyi tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanıp Tokat'a getirildi. Soruşturmanın devamında bahse konu şüphelileri getirip, sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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