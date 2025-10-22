Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in yıllardır Şanlıurfalı olduğunu biliyorduk. Meğerse yıllardır yanlış bir bilgiyle dolanıyormuşuz. 1 Ocak 1952 yılında dünyaya gelen İbrahim Tatlıses hayli kabarık bir aileye sahip.

KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETMİŞ

Yoksul bir ailede dünyaya gelen İbrahim Tatlıses’in babası da o sırada cezaevindeydi. Yoksulluk içinde büyüdüğü için hiç okula gidemeyen Tatlıses küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı.

SU SATARKEN TOKAT YEMİŞ

Çocukluk yıllarında zor günlerden geçen ünlü şarkıcı ailesine katkıda bulunabilmek için sinema salonlarında su satmış. Tatlıses su sattığı sırada yaşadığı bir olayı yıllar sonra şöyle anlatmıştı. "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak müşteri çekmeye çalıştığı sırada salondaki bir adamın tepkisiyle karşılaştığını "Seni mi dinleyeceğiz!" diyerek tokat yediğini söylemişti.

Bu olaydan sonra yılmayıp daha fazla çalışan Tatlıses zamanla farklı işlere yöneldi. Tatlıses’in şarkıcı olmadan önce inşaatlarda demir ustası olarak çalıştığını biliyor muydunuz?

Tatlıses bir süre inşaatlarda çalışarak geçimini sağladı.

İNŞAATTA SÖYLEDİĞİ TÜRKÜYLE HAYATI DEĞİŞTİ

İnşaatta çalışırken söylediği türküyle hayatı tamamen değişen Tatlıses, keşif sonrası Adana"da sahneye çıkmaya başladı, ardından Ankara"daki gazinolarda sahne aldı.

Tatlıses 1974"te Kınalı Pavyon"da söylediği “Ayağında Kundura” türküsüyle büyük çıkış yakaladı. Bu performansı sayesinde önce Ankara Radyosu"na, ardından televizyona çıktı.

1970"li yılların ortalarında İstanbul"a taşınarak müzik kariyerine burada devam etti. Aynı dönemde müzisyen Yılmaz Tatlıses"le tanıştı ve ondan etkilenerek soyadını “Tatlı”dan “Tatlıses”e çevirdi.

ASLEN NERELİ OLDUĞUNU DUYDUĞUNUZ DA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Yıllardır Şanlıurfalı olarak bilinen İbrahim Tatlıses'in aslında Urfalı olmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili itiraf, İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'dan gelmişti. Tatlı, büyükbabalarının Irak'tan Urfa'ya göç ettiğini söyleyerek aslen Urfalı olmadıklarını söylemişti.