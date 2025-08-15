Şanlıurfa’nın altın ürünü geri dönüyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ekim alanı azalan Urfa Susamını canlandırmak ve üretimi artırmak için önemli bir projeyi başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTEM) tarafından tescil edilen ve bölge iklimine uygun üç farklı susam çeşidinin ekimini gerçekleştirdi. Eyyübiye İşletmesi Akıllı Tarım Merkezi arazisinde ekilen bu geleneksel çeşitlerin gelişimi ziraat mühendisleri ve teknik personel tarafından titizlikle takip ediliyor.

Türkiye'nin önemli susam üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da, geçmişte geniş alanlarda susam ekimi yapılırken, son yıllarda ekim alanlarında büyük ölçüde azalma yaşandı. Su tüketimi düşük, yağ kalitesi yüksek olan Urfa Susamının yeniden yaygınlaştırılmasıyla hem çiftçi gelirlerinin arttırılması hem de bölge tarımında ürün çeşitliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Aksoy, "Urfa Susamı fazla su istemeyen, kısa yetiştirme sezonuna sahip, aynı zamanda yüksek kaliteli bir üründür. Kuraklıkla mücadele ettiğimiz ve su kaynaklarımızı korumak zorunda olduğumuz bu dönemde, susam çiftçilerimiz için güçlü bir alternatif ürün olabilir. Üstelik katma değeri yüksek olduğu için küçük aile işletmeleri açısından oldukça karlıdır" diye konuştu.

Projede yer alan üç tescilli susam çeşidi, hem az suyla yüksek verim verebilme özelliği hem de bölgede bilinen geleneksel lezzetleri desteklemesiyle öne çıkıyor.

Urfa Susamının tahin, helva ve pek çok geleneksel üründe kullanılarak yerel ekonomiye de katkı sağlanması amaçlanıyor. Urfa Susamının yeniden toprakla buluşmasının, bölge çiftçisinin ekonomisine büyük katkı sunacağı belirtildi.

