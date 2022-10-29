29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü

Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, taşkın sularının ulaşımı engellememesine yönelik Güzelyurt Mahallesinden geçen derede yeni köprü yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:44
Takip Et

Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü

Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kış mevsimi öncesinde dere yatakları ve köprüler de çalışma başlattı.


VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU
Kış mevsiminde taşkın sularının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Birecik Güzelyurt Mahallesinde eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan köprü yıkılarak yenisi yapıldı. Güzelyurt Mahallesinde geçen derede ıslah çalışması yaparak köprü çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede 17,50 metre açıklığında 5,8 metre yüksekliğinde, 23 metre taban ve 13,8 tepe uzunluğunda 11 metre platform genişliğine sahip 100 yıl ömürlü ekolojik çelik köprü yapımını tamamladı.

Çift şerit şeklinde kaplaması yapılan köprü vatandaşların hizmetine sunuldu.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
3
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.