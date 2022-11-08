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  • Lisede korkunç olay! 3 kız öğrenci kolaya fare zehri katıp içti

Lisede korkunç olay! 3 kız öğrenci kolaya fare zehri katıp içti

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, liseli 3 kız öğrenci okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içti. Öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:12
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde lisede korkunç olay. 3 kız öğrenci okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içerek intihara kalkıştı

Lisede korkunç olay! 3 kız öğrenci kolaya fare zehri katıp içti
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Şanlıurfa'nın Bağlar Mahallesi'ndeki Kız Teknik ve Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre, lise öğrencileri Z.C.(15), M. K. (15) ile H.Ö. (18) marketten aldıkları kolayla birlikte okulun tuvaletine girdi.

İddiaya göre, 3 öğrenci burada fare zehri kattıkları kolayı içerek sınıflarına girdi. Bir süre sonra sınıfta kusmaya başlayan 3 kız öğrenciyi fark eden arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi.

Okula çağırılan sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrencilerin mideleri yıkandı. Kız öğrenciler müşahede altında tutulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kızın neden intihara kalkıştığı yönünde ailelerinin ifadesine başvurdu.

Yaşanan olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari, savcılık ise adli soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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Abbas
8.11.2022 13:17
İnsanlar artık Yazar Kasa atmıyor, İntihar Ediyor, beterin beteri işte bu  
 
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