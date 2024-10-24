Şanlıurfa’nın müzik kültürü dünyaya tanıtılıyor

UNESCO Müzik Şehri unvanıyla 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan Şanlıurfa, Türkiye'yi temsilen, Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) gibi şehirlerle yarışacak.

Şanlıurfa'da düzenlenen lansman programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, belediye başkanları, büyükelçiler, sanatçılar, ulusal ve uluslararası temsilciler katıldı.

KONSERLER VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

"Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sergisinin de yer aldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı nedeniyle planlanan konser iptal edildi.

"ŞANLIURFA, MÜZİK ŞEHRİ UNVANINI ALDI"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, konuşmasını İngilizce yaparak, Ankara'daki hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek saldırıyı kınadı.

Şanlıurfa'nın UNESCO'nun dünya çapında kabul ettiği müzik şehri unvanını alarak kültürel mirasa bir değer daha kattığını vurgulayan Gülpınar, "Bu önemli başarının mimarlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa, sadece medeniyetlerin buluşma noktası değil, aynı zamanda müziğin de binlerce yıllık tarihinin yazıldığı kadim bir şehir olmuştur. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi eşsiz arkeolojik alanlarla insanlık tarihine ışık tutan bu topraklar, müziğin de evrensel dilini tarihin derinliklerinden günümüze taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"MÜZİĞİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gülpınar, büyükşehir belediyesi ," Bu bilinçle de UNESCO Müzik Şehri olarak Şanlıurfa'mız 2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) şehirlerinin de yer aldığı adaylarla ile yarışacak ve zengin müzik mirasımızı bu prestijli platformlarda temsil edecektir. Tüm kurumlarımızla birlikte, Şanlıurfa'yı müziğin merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günün, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı da, Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olmasını dileyerek, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kazancı, bu programı düzenleyen Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

GÜLPINAR KÜLTÜR ELÇİSİ SEÇİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'da gerçekleştirilen UCLG- MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında alınan karar, program esnasında sunucu tarafından deklare edildi. Gerçekleştirilen oylamada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar diğer adaylar arasından Kültür Elçisi olarak seçildi. Gülpınar, "Hayırlı olsun inşallah" dedi.

"MÜZİK ŞEHRİ BAŞVURUSU HAYIRLI OLSUN"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, Ankara'da gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Kadim Şehir olan Şanlıurfa'nın UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip olma başvurusunu anlamlı bulduğunu belirten Vali Şıldak, Müzik Şehri başvurusunun hayırlı olmasını dileyerek, 2019 yılından bu yana bu konuda destek sağlayan kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.