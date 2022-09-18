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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:09
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında Esentepe Hudut Karakolu'na roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı

Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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Sözleşmeli Er İsmet Aybek’in şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan babası İlhak, annesi Meryem ile yakınlarına verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit İsmet Aybek'in ailesinin yaşadığı ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Bekar olan Aybek, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Nesrin Kurnaz
18.09.2022 18:37
Allah rahmet etsin.  
 
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