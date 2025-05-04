Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü

Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen 3. takım Şanlıurfaspor oldu.

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor küme düştü.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

41. dakikada sol kanattan Leandro Deyrino Kappel'in açtığı ortaya yükselen Bouly Junior Sambou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 0-1.

60. dakikada hızlı bir koşuyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Ege'nin şutunda top ilk önce kaleciye daha sonra ise üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan açılan topu sağa çeken Ali Akman topu ağlarla buluşturarak beraberliği yakaladı. 1-1

90+9. dakikada Suat Kaya'nın şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

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