Şanlıurfaspor 3 maç sonra galip geldi

Kaynak: AA
Şanlıurfaspor 3 maç sonra galip geldi

Trandyol 1. Lig’de Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşılaştı. Şanlıurfaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi. Dün, 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçta Malle ve Miraç Acer'in attığı gollerle Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Şanlıurfaspor, 3 maç sonra kazanarak puanını 21'e çıkardı.

Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Sait Karafırtınalar yönetiminde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen sarı yeşilli ekip, 13. haftada deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, 15. haftada ise deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.

Şanlıurfaspor, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

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